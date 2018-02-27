(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на своем рабочем месте найден мертвым директор предприятия, сообщают «Челнинские известия».
Накануне утром в поселке Автозаводец, делая обход предприятия, охранник обнаружил тело директора компании. 64-летний мужчина был мертв.
По данным судмедэкспертизы, на трупе не было внешних признаков насильственной смерти. До момента обнаружения, тело пролежало не менее суток. Точную причину произошедшего сможет установить вскрытие.
Компания, чей директор был найден мертвым, занимается техническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей.