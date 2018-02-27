Присвоившего забытую клиентом банковскую карту таксиста осудили в Казани

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Казани осудили таксиста, присвоившего забытую клиентом в автомобиле банковскую карту, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что 14 августа прошлого года 48-летний водитель такси, высадив очередного клиента, обнаружил на сиденье забытую пассажиром банковскую карту. Вместо того чтобы сообщить диспетчерам о находке, мужчина решил присвоить кредитку. В течение некоторого времени таксист расплачивался чужой пластиковой картой в магазинах города. Всего мужчина потратил с карты около четырех тысяч рублей.

Водитель такси был признан виновным по статье «Кража» и получил один год условно.