Литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро» объявил прием заявок

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро» с 1 марта объявляет прием заявок, сообщает пресс-служба Нацбиблиотеки РТ.
В конкурсе могут принять участие авторы старше 18 лет вне зависимости от гражданства и места проживания. Жюри рассмотрит художественные произведения малой формы (рассказ, повесть, новелла).
Работы должны быть посвящены народам России, их истории и самобытной культуре, этническому и культурному многообразию РФ.
Прием конкурсных работ продлится с 1 марта по 31 июля по электронной почте etnopero@somb.ru с пометкой «Конкурс "ЭтноПеро"».
Организаторами являются Свердловская областная межнациональная библиотека при поддержке Министерства культуры Свердловской области.