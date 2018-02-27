Минниханов примет участие в заседании коллегии Министерства экономики РТ

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в заседании коллегии Министерства экономики Республики Татарстан и Минпромторга РТ. Об этом сообщается на официальном портале Правительства республики.

Будут рассмотрены показатели социально-экономического развития Республики Татарстан в прошлом году, а также факторы роста производительности труда в промышленности. С докладами выступят министр экономики РТ Фарид Абдулганиев и заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Также запланированы выступления представителей федеральных ведомств.

На заседании коллегии Рустам Минниханов вручит государственные награды отличившимся работникам.