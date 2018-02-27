Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Минниханов примет участие в заседании коллегии Министерства экономики РТ

27 февраля 2018, 10:36

Заседание коллегии ведомства состоится в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
В основных секторах экономики Татарстана наблюдаются положительные тенденции
Татарстан занимает восьмое место в ПФО по объему госзакупок у малого бизнеса
В Татарстане создается единая статистическая система
В конце лета в Казани вырастет уровень безработицы
В промышленности Татарстана прогнозируется спад производства на 15 процентов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в заседании коллегии Министерства экономики Республики Татарстан и Минпромторга РТ. Об этом сообщается на официальном портале Правительства республики.

Будут рассмотрены показатели социально-экономического развития Республики Татарстан в прошлом году, а также факторы роста производительности труда в промышленности. С докладами выступят министр экономики РТ Фарид Абдулганиев и заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Также запланированы выступления представителей федеральных ведомств. 

На заседании коллегии Рустам Минниханов вручит государственные награды отличившимся работникам.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter