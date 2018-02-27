В семье из Челнов на пять человек оказалось всего три дня рождения

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В многодетной семье из Набережных Челнов на пятерых человек приходится всего три дня рождения. Об этом пишут «Челнинские известия».

Недавно в Камском медицинском центре родились двойняшки. Родители назвали девочек Самира и Амина. Они стали 1000-й и 1001-й новорожденными с начала года, отмечает издание.

При этом в семье есть еще и старший сын. Сейчас он служит в армии. Но на пятерых членов семьи приходится всего три дня рождения. Оказалось, что в необычной челнинской семье произошло двойное совпадение праздничных дат. Глава семейства родился в один день со своей женой (как и новорожденные двойняшки), отмечает издание.