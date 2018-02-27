(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Жизни двоих человек унес пожар в Высокогорском районе Республики Татарстан, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Трагедия произошла накануне днем в селе Камаево Высокогорского района республики. На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что горит небольшой жилой бревенчатый дом. На место пожара выехали сотрудники ДПО «Бирюли» и пожарные ПСЧ №113. Огнеборцы оценили обстановку и осмотрели горящее здание. Угрозы перекидывания огня на соседние строения не было.
По словам соседей, внутри дома могли находиться двое пожилых людей.
Около часа потребовалось спасателям, чтобы полностью потушить пожар. Дом выгорел полностью. В ходе разбора сгоревших бревен пожарные обнаружили сильно обоженные тела хозяев дома. В огне погибли 80-летний мужчина и 68-летняя женщина.
Предварительная причина трагедии – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.