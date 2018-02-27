Нижнекамская спортсменка выступит на Паралимпиаде

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамская биатлонистка и лыжница Марта Зайнуллина выступит на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщается в документе на официальном сайте Игр.
Всего Международный паралимпийский комитет утвердил участие в Играх 30 российских спортсменов.
27-летняя лыжница является единственной спортсменкой из Татарстана в сборной России.
На прошлой Паралимпиаде в Сочи Марта Зайнуллина завоевала бронзовую медаль.
На Играх, которые пройдут с 9 по 18 марта, российские паралимпийцы выступят под нейтральным флагом.