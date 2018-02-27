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Нижнекамская спортсменка выступит на Паралимпиаде

27 февраля 2018, 10:06 , Фото: из архива

Нижнекамская спортсменка выступит на Паралимпиаде На прошлой Паралимпиаде в Сочи Марта Зайнуллина завоевала бронзовую медаль.

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамская биатлонистка и лыжница Марта Зайнуллина выступит на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщается в документе на официальном сайте Игр.

Всего Международный паралимпийский комитет утвердил участие в Играх 30 российских спортсменов. 

27-летняя лыжница является единственной спортсменкой из Татарстана в сборной России. 

На прошлой Паралимпиаде в Сочи Марта Зайнуллина завоевала бронзовую медаль.

На Играх, которые пройдут с 9 по 18 марта, российские паралимпийцы выступят под нейтральным флагом.


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