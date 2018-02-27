Рустам Минниханов поручил увеличить производство молока до 2 млн тонн

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент РТ Рустам Минниханов поручил Минсельхозу Татарстана увеличить производство молока до 2 млн тонн. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов.

«Президентом республики поставлена задача увеличить производство молока до 2 млн тонн, мяса — до 700 тысяч тонн в год и продуктивность коров — до 6 тысяч литров на одну корову к 2020 году. Этот показатель в прошлом году составил в среднем 5 тыс. 447 литров. Чтобы выйти на 6 тысяч литров, нам в ближайшие три года надо ежегодно расти на 5 процентов», — заметил Хазипов.

При этом производство мяса в Татарстане уже показывает рост на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство мяса птицы составило 104 процента, но производство мяса крупного рогатого скота осталось на прежнем же уровне, сказал Хазипов.

«Это нас беспокоит, и мы планируем вскоре обсудить этот вопрос с руководителями сельхозуправлений районов и животноводческих хозяйств, разобраться в причинах», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.