Держателям премиальных карт «АК БАРС» Банка продлили срок действия скидок в путешествиях

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Клиентам «АК БАРС» Банка — держателям премиальных карт Visa Platinum (в том числе «Ак Барс Evolution») и Visa Infinite продлили срок действия бесплатных услуг и скидок в путешествиях от партнеров платежной системы Visa до конца 2018 года.

Держатели данных премиальных карт Visa могут воспользоваться бесплатным безлимитным Интернетом в международном роуминге и упаковкой багажа в аэропортах России. Кроме того, действуют скидки по ряду услуг: до 35 процентов за аренду автомобиля, до 20 процентов за поездки на такси, дополнительно 12 процентов за бронирование отелей.

В случае отмены или задержки рейса можно получить компенсацию. Партнерами выступают службы такси Gett и Wheely, мобильные операторы Билайн и МТС, компания Pack&fly, сервисы по бронированию билетов, получению компенсации и аренды автомобилей — Agoda.com, Compensair и Avis.

С подробной информацией о предложениях от партнеров платежной системы Visa для путешествий можно ознакомиться на сайте платежной системы Visa в России.