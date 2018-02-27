В Мензелинске остановили сброс сточных вод

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Сброс загрязняющих почву и реку сточных вод остановили экологические инспекторы в Мензелинске, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.
Повышенное содержание ионов аммония, нитрит-ионов, БПК5 и фенола зафиксировано в пробах воды, а в пробах почвы превышены показатели сульфат-ионов и нефтепродуктов.
Мензелинский суд постановил оштрафовать предприятие, которое организовало стоки загрязненных веществ, на 80 тыс. рублей. Источник сброса вод был демонтирован.