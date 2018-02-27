«Первый канал» объяснил слова Якубовича о шизофрении на «Поле чудес»

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). «Первый канал» пояснил, что слова Леонида Якубовича о шизофрении на «Поле чудес» были вырваны из контекста фразы, сообщает ТАСС.

Скандальный инцидент случился в эфире программы «Сегодня вечером». Леонид Якубович назвал игру «шизофренией».

По словам телевизионщиков, цитата ведущего относилась не к игрокам, а к тому, как Якубович работает с участниками до начала съемки, чтобы снять напряжение.

«Первый канал» привел полную фразу, из-за которой Якубович был многими не понят: «Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: о чем нельзя говорить? И еще я им говорю – это уже не секрет давным-давно, – я говорю: "Ребята, забудьте слово играть"», – начал напутственное приветствие Якубович.

А вот фраза, которая вызвала резонанс в обществе: «Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения», – сказал ведущий.

На самом деле артист имел ввиду вот что: «Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите – так это обморок. Вот и все, давайте про это!» – подытожил Якубович.