Пассажир рейса Казань – Стамбул пытался вывезти в Турцию 26 тысяч долларов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В аэропорту Казани таможня предотвратила незаконный вывоз валюты за границу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе татарстанской таможни.

Сотрудники таможни Татарстана во время таможенного контроля рейса Казань – Стамбул в аэропорту Казани обнаружили незадекларированные 25 800 долларов. Деньги, воспользовавшись «зеленым коридором», пытался провезти за границу житель Казани.

Мужчина не заявил в письменной таможенной декларации, что планирует взять с собой в Турцию такую сумму. Согласно правилам Евразийского экономического союза, единовременно без заполнения декларации можно вывезти за границу до 10 000 долларов.

Сотрудники татарстанской таможни составили протокол и изъяли у мужчины 15 800 долларов. Дальнейшую «судьбу» валюты будет решать суд.