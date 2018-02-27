«Аэрофлот» смягчил требования для ручной клади

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Компания «Аэрофлот» смягчила требования к габаритам провозимой ручной клади пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новые правила авиаперевозчика допускают бесплатный провоз клади размерами до 55 см в длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту. Ранее ограничения по высоте клади составляли 20 см.

При этом весовые ограничения остались прежними. Для обычных пассажиров масса клади может составлять до 10 кг, для клиентов бизнес-класса порог немного выше — 15 кг.

Ранее «Аэрофлот» резко ужесточил требования к ручной клади своих клиентов. Из перечня бесплатного багажа исчезли мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, камеры, зонтики и ряд других вещей. Это вызвало недовольство пассажиров. В компании отметили, что такие меры пришлось принять из-за нехватки места в салонах авиалайнеров.