Поощрение победителей чемпионата WorldSkills-2019 в Казани может составить 1,5 млн рублей

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Денежное поощрение победителей международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Competition будет равняться 1,5 млн рублей.

Это следует из проекта постановления Правительства РФ, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Вознаграждение победителей, призеров и тренеров международного чемпионата WorldSkills составит: 1,5 млн рублей – за золотую медаль, 1 млн рублей – за серебряную медаль, 750 тыс. рублей – за бронзовую медаль и 350 тыс. рублей – за «Медальон за профессионализм».

Отличившихся на европейских состязаниях по стандартам WorldSkills в Европе – EuroSkills планируется поощрять следующим образом: 800 тыс. рублей – за золотую медаль, 600 тыс. рублей – за серебряную, 400 тыс. рублей – за бронзовую и 200 тыс. рублей – за «Медальон за профессионализм».

Поощрение победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills предлагается установить в таком размере: 150 тыс. рублей – за золотую медаль, 125 тыс. рублей – за серебряную и 100 тыс. рублей – за бронзовую.