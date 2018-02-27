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Экономика и финансы

СМИ: Apple представит три новинки осенью

27 февраля 2018, 09:42

Среди новых моделей будет iPhone с самым большим по сравнению с предыдущими моделями экраном, обновленный iPhone X и бюджетная версия смартфона.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Компания Apple собирается  выпустить три новых модели iPhone до конца текущего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди новых моделей будет iPhone с самым большим по сравнению с предыдущими моделями экраном, обновленный iPhone X и бюджетная версия смартфона, говорится в сообщении агентства.

Также возможно, что компания выпустит iPhone с поддержкой двух сим-карт, но окончательного решения по этому вопросу еще нет.

Ожидается, что Apple официально объявит о новинках осенью. В самой компании не прокомментировали данную информацию.

 


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