СМИ: Apple представит три новинки осенью

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone до конца текущего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди новых моделей будет iPhone с самым большим по сравнению с предыдущими моделями экраном, обновленный iPhone X и бюджетная версия смартфона, говорится в сообщении агентства.

Также возможно, что компания выпустит iPhone с поддержкой двух сим-карт, но окончательного решения по этому вопросу еще нет.

Ожидается, что Apple официально объявит о новинках осенью. В самой компании не прокомментировали данную информацию.