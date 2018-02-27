Из Израиля собираются выслать десятки тысяч украинских нелегалов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Израильское Правительство признало безопасность Украины и депортирует украинцев, претендующих на статус беженца, из страны, сообщают «Вести».

Под видом паломников и туристов граждане Украины приезжают в Израиль, чтобы получить нелегальную работу.

В 2017 году в стране нелегально находились до 70 тысяч выходцев из СНГ, при этом десятки тысяч из них — граждане Украины. Некоторые из них претендуют на статус беженца.

После того как израильские власти признали Украину безопасной, многих украинцев перестали пускать через границу.