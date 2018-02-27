Кабмин РФ выделил на развитие ОЭЗ «Алабуга» более миллиарда рублей

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Более 1 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено Республике Татарстан в текущем году на создание инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга». Соответствующее распоряжение за подписью Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте российского Кабмина.

В распоряжении указано, что индустриальный парк «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Алабуга“» включен в перечень проектов по созданию индустриальных парков и технопарков. На создание этих индустриальных парков и технопарков Татарстан получит в 2019 году еще 1,47 млрд рублей из федерального бюджета.

ОЭЗ «Алабуга» недавно была признана самой эффективной в России по экспорту, выручке и созданию рабочих мест.