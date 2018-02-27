СМИ: Элитные войска США используются в ущерб другим подразделениям

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Популярность и значимость элитных подразделений, таких как «морские котики», рейнджеры и «зеленые береты», негативно влияют на другие подразделения американских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Время от времени операции, которые не являются специальными для элитных подразделений, выполняются именно ими в обход других видов Вооруженных сил.

Это мешает им выполнять задачи, предназначенные непосредственно для них, считают эксперты издания NI.

Пентагон должен рациональнее использовать Вооруженные силы, опираясь при этом не на уровень популярности подразделения, а на степень подготовки к операции, заключает National Interest.

«США необходимо вернуться к концепции использования всех доступных военных возможностей», — подчеркивает издание.