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Экономика и финансы, Здоровье и среда

Государство профинансирует систему мониторинга лекарств

27 февраля 2018, 09:04

Мониторинг движения лекарств получит финансирование в рамках госпрограммы.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Государство направит средства на финансирование внедрения системы мониторинга лекарств на фармацевтических производствах. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Из текста документа, размещенного на сайте Правительства, следует, что из федерального бюджета для внедрения системы мониторинга будут выделяться субсидии. Это будет происходить в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 – 2020 годы.

Новая система предполагает нанесение специальных маркировок на упаковку лекарств. Эта маркировка позволит идентифицировать конкретный препарат на любом отрезке пути от производителя до потребителя. Такие меры должны сделать лекарственный рынок страны более прозрачным, отмечает ТАСС.


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