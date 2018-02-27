(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Россия настояла на техническом продлении санкций ООН по Йемену, заблокировав проект резолюции Совета Безопасности, обвинявший Иран в поставках оружия шиитским мятежникам – хуситам. Об этом сообщает ТАСС.

Альтернативный вариант резолюции был подготовлен Великобританией. За него проголосовали 11 стран – членов Совбеза. Против выступили Россия и Боливия, воздержались же Китай и Казахстан. Российский проект после этого был поддержан единогласно.

Оба текста предусматривали продление оружейного эмбарго и иных ограничительных мер до 26 февраля 2019 года, а полномочий контролирующих выполнение этих рестрикций экспертов – до 28 марта 2019-го.

Свое решение воспользоваться правом вето постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил тем, что российская сторона не может согласиться с «неподтвержденными выводами и сведениями, которые требуют перепроверки и обсуждения в комитете по санкциям».

Ранее эксперты ООН пришли к выводу, что запущенная хуситами по Эр-Рияду в ноябре прошлого года баллистическая ракета была создана благодаря помощи со стороны Ирана.