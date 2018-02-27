Посол США назвал визит в Казань потрясающим

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман назвал первый день своего визита в Казань «потрясающим». Слова дипломата приведены в официальном микроблоге американского посольства в Twitter’е.

Хантсман добавил, что давние традиции прямых контактов между народами России и США по-прежнему остаются сильными.

"Сегодня я потрясающе провел первый день моего первого визита в Казань, где я рад видеть, что давние традиции прямых контактов между народами США и России по-прежнему сильны." pic.twitter.com/cBySivpYMo — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 26 февраля 2018 г.

Еще один пост появился на странице посольства в социальной сети Instagram. На фото Хантсман запечатлен с казанским фотографом Сашей Гром.

Дипломат подчеркнул, что его знакомство со столицей РТ было невероятным, и добавил, что благодаря новым технологиям Саша Гром может делиться красотой любимой Казани со всем миром.

«Во времена, когда отношения между нашими странами переживают трудности, такой диалог важен как никогда», – резюмировал Джон Хантсман.