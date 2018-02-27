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Посол США назвал визит в Казань потрясающим

27 февраля 2018, 08:48 , Фото: twitter.com/USEmbRu

Посол США назвал визит в Казань потрясающим Американский дипломат отметил давние традиции прямых контактов между жителями России и США.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман назвал первый день своего визита в Казань «потрясающим». Слова дипломата приведены в официальном микроблоге американского посольства в Twitter’е.

Хантсман добавил, что давние традиции прямых контактов между народами России и США по-прежнему остаются сильными.

Еще один пост появился на странице посольства в социальной сети Instagram. На фото Хантсман запечатлен с казанским фотографом Сашей Гром.

Дипломат подчеркнул, что его знакомство со столицей РТ было невероятным, и добавил, что благодаря новым технологиям Саша Гром может делиться красотой любимой Казани со всем миром.

«Во времена, когда отношения между нашими странами переживают трудности, такой диалог важен как никогда», – резюмировал Джон Хантсман.

 

 

«Невероятное знакомство с «Казанью как она есть» в компании замечательной @sascha_grom. Саша – потрясающе талантливый фотограф, который благодаря новым технологиям делится со всем миром красотой своей любимой Казани. Во времена, когда отношения между нашими странами переживают трудности, такой диалог важен как никогда. Спасибо за экскурсию, Саша!» #шлашлаиувидела #kazan #culture

Публикация от Посольство США в РФ (@usembru)


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