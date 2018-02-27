В Эстонии разгорелся скандал из-за исполнения солдатами песни «лесных братьев»

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Эстонии разгорелся скандал из-за исполнения военными в качестве строевой песни антисоветских партизан – «лесных братьев», в которой упоминается убийство русских. Об этом сообщила пресс-служба местного правозащитного центра «Китеж», передает РБК.

Центр попросил Министерство обороны страны сообщить, соответствует ли действительности информация о разучивании песни в качестве строевой и считается ли правомерным исполнение произведения с такими словами.

Песня вызвала протест у русскоязычных военнослужащих, неприятно удивив при этом и этнических эстонцев, отметил в комментарии изданию Delfi руководитель «Китежа» Мстислав Русаков.

По его словам, об инциденте, имевшем место в городе Тапа, он узнал из социальной сети Facebook.

Генеральный штаб Вооруженных сил Эстонии сообщил, что военнослужащие не исполняют вариант песни, где упоминается убийство русских. Так как все строевые песни одобряет командование подразделения, такая версия не могла быть одобрена.