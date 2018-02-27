Необычное оптическое явление удивило жителей Бразилии

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Жителей южного бразильского штата Санта-Катарина удивил необычный оптический феномен – гало. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Globo.

Небесное явление можно было наблюдать 26 февраля в столице штата Флорианополисе и в нескольких близлежащих городах. Очевидцы выложили в социальные сети фотографии и видеозаписи с гало.

Гало, как правило, появляется вокруг Солнца, Луны и других мощных источников света. Его преимущественно вызывают ледяные кристаллы в перистых облаках на высоте от 5 до 10 км, которые отражают и преломляют свет. Существует множество разновидностей гало.