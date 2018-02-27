Исследователи определили главную причину старения мышц

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Основной причиной старения мышц оказалось накопление мутаций в стволовых клетках. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Швеции, сообщает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые выяснили, что к 70 годам в каждой стволовой клетке мышц образуется свыше тысячи мутаций. Дефекты являются побочным следствием деления клеток. В молодом возрасте, как правило, действуют механизмы восстановления ДНК, но с возрастом они постепенно перестают работать.

Биологи хотят узнать, может ли физическая активность тормозить накопление мутаций. По общепринятым представлениям, она помогает уничтожению поврежденных клеток и обновлению мышечных тканей.