Бывший посол США в РФ посоветовал американским туристам посетить Казань

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол призвал американских туристов посещать Казань.

Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е, комментируя визит в столицу Татарстана нынешнего американского посла в Москве Джона Хантсмана.

«Казань – фантастический город. Американские туристы, если вы можете добавить третий город к Москве и Санкт-Петербургу в вашей российской поездке, пусть им станет Казань», – посоветовал Макфол.

Kazan is a fantastic city. American tourists, if you can add a 3rd city to Moscow & St. Petersburg on your Russian holiday, make it Kazan ! https://t.co/NZyCWPfnUX