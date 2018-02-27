Бывший посол США в РФ посоветовал американским туристам посетить Казань

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол призвал американских туристов посещать Казань.

Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е, комментируя визит в столицу Татарстана нынешнего американского посла в Москве Джона Хантсмана.

«Казань – фантастический город. Американские туристы, если вы можете добавить третий город к Москве и Санкт-Петербургу в вашей российской поездке, пусть им станет Казань», – посоветовал Макфол.

Kazan is a fantastic city. American tourists, if you can add a 3rd city to Moscow & St. Petersburg on your Russian holiday, make it Kazan ! https://t.co/NZyCWPfnUX — Michael McFaul (@McFaul) 26 февраля 2018 г.

Джон Хантсман прибыл в Казань 25 февраля и пробудет в столице Татарстана до 27-го числа. Он встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, посетил Казанский (Приволжский) федеральный университет и ряд промышленных объектов, пообедал с руководителем благотворительного фонда Светланой Изамбаевой. Сегодня должна состояться встреча дипломата со студентами и преподавателями вузов города.