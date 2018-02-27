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Бывший посол США в РФ посоветовал американским туристам посетить Казань

27 февраля 2018, 07:29 , Фото: muzeisb.ru

Бывший посол США в РФ посоветовал американским туристам посетить Казань Майкл Макфол назвал столицу Татарстана «фантастическим городом».
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол призвал американских туристов посещать Казань.

Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е, комментируя визит в столицу Татарстана нынешнего американского посла в Москве Джона Хантсмана.

«Казань – фантастический город. Американские туристы, если вы можете добавить третий город к Москве и Санкт-Петербургу в вашей российской поездке, пусть им станет Казань», – посоветовал Макфол. 

Джон Хантсман прибыл в Казань 25 февраля и пробудет в столице Татарстана до 27-го числа. Он встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, посетил Казанский (Приволжский) федеральный университет и ряд промышленных объектов, пообедал с руководителем благотворительного фонда Светланой Изамбаевой. Сегодня должна состояться встреча дипломата со студентами и преподавателями вузов города.


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