Самолет и беспилотник США провели разведку у границ России в Черном море

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Американские самолет радиоэлектронной разведки EP-3 Aries и БПЛА RQ-4A Global Hawk провели разведывательные полеты у границ России над Черным морем.

Об этом сообщает отслеживающий полеты военной авиации ресурс CivMilAir в своем микроблоге в Twitter’е.

Самолет-разведчик пролетел над Черным морем неподалеку от Новороссийска, после чего направился на американскую базу Суда на Крите.

Heading back to Souda Bay from a Black Sea mission 👀 🇺🇸 US Navy EP-3 Aries 157326 pic.twitter.com/ugFqaWVjyu

Беспилотник же проследовал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

54,000ft over the Black Sea - around Crimea & along the Russian coastline



🇺🇸 US Air Force

RQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad