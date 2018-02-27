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Российский посол попросит Британию повлиять на боевиков в Восточной Гуте

27 февраля 2018, 06:59

Александра Яковенко вызвал в британский МИД глава ведомства Борис Джонсон.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Посол России в Соединенном Королевстве Александр Яковенко на грядущей встрече в Форин-офисе предложит британской стороне повлиять на действующие в пригороде Дамаска Восточной Гуте группировки сирийской оппозиции, чтобы те соблюдали перемирие.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в диппредставительстве РФ в Лондоне.

При этом собеседник агентства уверен, что власти Британии «на публику достаточно однобоко, со смещением принципиальных акцентов» трактуют требования резолюции Совета Безопасности ООН об установлении 30-дневного перемирия в Сирии.

Ранее стало известно, что Яковенков вызван в британский МИД для разъяснения планов РФ по выполнению резолюции Совбеза. Соответствующее приглашение посол получил от министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Дипломату предстоит встреча с заместителем министра Аланом Дунканом. 

Власти Сирии обосновывают продолжение боевых действий в Восточной Гуте тем, что в этом районе помимо других действуют и террористические группировки, на которых режим прекращения огня не распространяется.


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