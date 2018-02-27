Украинский министр упал в обморок после речи о России

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Министр информационной политики Украины Юрий Стець упал в обморок на проходящем в Киеве форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» после речи о России. Об этом сообщает издание «Политнавигатор».

«Я, как всегда, буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним», – заметил министр и обратился к депутату Европарламента Ребекке Хармс и послу Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович.

Стець подчеркнул, что они говорили о принадлежности Крыма Украине, но на самом полуострове подобные высказывания опасны. «Посмотрите на Ахмета Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», – сказал он.

Затем министр лишился чувств и упал, не успев уйти со сцены. Ведущая извинилась перед участниками форума и пояснила, что чиновник не вполне здоров.

Украина, как и многие другие страны, не признает случившегося в 2014 году присоединения Крыма к России.