Новые санкции против РФ США введут в течение 30 дней

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин анонсировал введение новых санкций против России в течение 30 дней. Об этом написала в своем микроблоге в Twitter’е корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин.

«Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые», – процитировала журналиста заявление главы американского Минфина.

Mnuchin on Russia sanctions: ``You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place.'' — Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) 27 февраля 2018 г.

Ранее Мнучин рассказал, что работа над новыми ограничительными мерами в отношении РФ ведется совместно с ФБР, которое расследует вероятное российское вмешательство в президентские выборы 2016 года. До этого он анонсировал введение санкций в ближайшее время, не называя точных дат.