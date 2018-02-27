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Новые санкции против РФ США введут в течение 30 дней

27 февраля 2018, 06:09

Сроки введения новых ограничительных мер назвал глава американского Минфина Стивен Мнучин.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин анонсировал введение новых санкций против России в течение 30 дней. Об этом написала в своем микроблоге в Twitter’е корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин.

«Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые», – процитировала журналиста заявление главы американского Минфина.

Ранее Мнучин рассказал, что работа над новыми ограничительными мерами в отношении РФ ведется совместно с ФБР, которое расследует вероятное российское вмешательство в президентские выборы 2016 года. До этого он анонсировал введение санкций в ближайшее время, не называя точных дат. 


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