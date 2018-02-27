Челнинцы привезли шесть золотых медалей с всероссийских соревнований по акробатике

(Набережные Челны, 27 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинцы собрали настоящий урожай золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике в башкортостанском городе Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба Управления физкультуры и спорта исполкома Автограда.

Всероссийские соревнования по спортивной акробатике проходили с 22 по 25 февраля. Они были посвящены памяти Александра Дергунова.

Александр Дергунов десять лет возглавлял Федерацию спортивной акробатики Октябрьского. Будучи кандидатом в мастера спорта, вдохновлял юных спортсменов, оказывал финансовую помощь местной спортивной школе. В 2014 году его жизнь трагически оборвалась.

Почетными гостями соревнований стали министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Андрей Иванюта, президент Федерации спортивной акробатики России Никита Никитин, вице-президент технического комитета ACRO Международной федерации гимнастики Ирина Никитина и старший тренер сборной Российской Федерации по спортивной акробатике Теймураз Гургенидзе.

На состязаниях Челны представляли 29 воспитанников спортивной школы «Олимпийский».

Первое место по программе первого взрослого разряда заняли пары в составе Равиля Сафаргалина и Нияза Ахметзянова, Елизаветы Кошелевой и Дианы Пензиной. «Золото» по программе кандидатов в мастера спорта выиграли Полина Трунцова и Вера Ускова.

По программе мастеров спорта в возрастной группе среди 12 — 16-летних первое место заняла четверка Данилы Валиуллина, Данилы Фатыхова, Шаруха Махмадулоева и Ярослава Перевалова. Лучшей по программе мастеров спорта в возрастной группе среди 12 — 18-летних стала женская пара Анны Ситниковой и Александры Широковой.

Также по программе мастеров спорта в возрастной группе среди 12 — 18-летних золотые медали завоевала тройка Марии Смолькиной, Дарины Крьчковой, Анны Левашкиной. Кроме того, челнинцы взяли четыре вторых места и одно третье.