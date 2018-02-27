(Набережные Челны, 27 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах в 17-й раз пройдет зональный фестиваль «Студенческая весна-2018».

Подготовка к фестивалю уже началась. По сообщениям организаторов, отборочный тур пройдет 30 марта во Дворце культуры «КАМАЗ», там же, где пройдет и гала-концерт. Заявочная кампания стартовала 22 марта и продлится до 26 марта.

Для участия в зональном фестивале приглашаются творческие студенты из Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Менделеевска и других городов Закамского региона.

В этом году фестиваль пройдет по таким направлениям, как «Музыка» (эстрадный вокал, народный вокал, хоры, ансамбли, солисты), «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Журналистика/Блогинг». Профессиональное исполнение будет оцениваться отдельно.

Для участия в зональном фестивале студенты вузов и ссузов городов Закамья могут подать заявку до 26 марта в оргкомитет на эл.адрес mcnur@mail.ru.

Подробнее с положениями фестиваля можно ознакомиться на официальной странице Городского студенческого совета: https://vk.com/gss_chelny.

Зональный фестиваль «Студенческая весна» ежегодно является самым крупным творческим студенческим мероприятием, который проводится с целью совершенствования форм работы по эстетическому и нравственному воспитанию молодежи, развития культурного потенциала региона и выявления талантливой студенческой молодежи.

Организаторами ежегодного фестиваля выступают местная молодежная общественная организация «Городской студенческий совет», Управление образования и по делам молодежи, Управление культуры исполнительного комитета города, молодежный центр «Нур».

