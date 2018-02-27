«МегаФон» расширяет линейку автоматизированных правовых решений для бизнеса тремя новыми услугами

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). «МегаФон» запускает новые автоматизированные правовые решения для компаний малого и среднего бизнеса – услуги «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн продаж». В рамках любой из них клиент в течение 24 часов получит все необходимые документы для открытия новой розничной точки, салона услуг или запуска интернет-магазина. Для этого понадобится только ИНН юридического лица.

В течение суток с момента подачи заявки клиент получит полный комплект документов, уже заполненных в соответствии с федеральным и региональным законодательствами. Документы формируются автоматически при помощи специального программного обеспечения. При этом учитывается конкретная отрасль и регион клиента. К документам прилагается подробная инструкция с описанием дальнейших шагов. Пользоваться услугами легко и удобно, однако при возникновении вопросов юристы «МегаФона» готовы дать совет.

Решения оператора гораздо доступнее по цене, чем консультация у внешнего эксперта: стоимость услуг «Салон под ключ» и «Розница+» составит 15 тыс. рублей, услуги «Старт онлайн продаж» – 5 тыс. рублей. Для корпоративных клиентов действует скидка 30 процентов.

«LegalTech-решения от "МегаФона" помогают нашим клиентам, снимая с них рутинную нагрузку. Три новые услуги направлены на то, чтобы помочь бизнесу получить качественное и оперативное юридическое обслуживание под ключ без привлечения внешних консультантов и найма штатных юристов. Наши решения будут актуальны для владельцев бизнеса, которые планируют открывать новые офисы и хотят оптимизировать временные и человеческие ресурсы, – прокомментировал новацию директор по правовым вопросам «МегаФона» Сергей Переверзев. – Внимательно анализируя потребности наших клиентов, которые хотят получать готовые комплексы сервисов, позволяющие им полностью сфокусироваться на основном деле, "МегаФон" трансформируется из телекоммуникационного оператора в поставщика инфраструктурных решений для бизнеса. В ноябре прошлого года мы уже запустили услугу "Анализ закупки за час", в ближайших планах запуск еще нескольких услуг, которые дополнят линейку автоматизированных правовых решений».

В России, по оценкам журнала Forbes, на данный момент доля автоматизированных процессов в юриспруденции составляет примерно 5 процентов. К 2020 году прогнозируется повышение этой доли до 10 – 15 процентов*. По данным исследования PwC Legal и Legal Insight**, почти половина (46 процентов) компаний планирует приобрести программные продукты для автоматизации юридических процессов в ближайшие шесть месяцев, и еще 32 процента компаний запланировали автоматизацию в двухлетней перспективе.

Узнать подробнее об услугах и оформить заказ можно по ссылке.

* http://www.forbes.ru/tehnologii/344865-pochemu-rossiya-mozhet-stat-odnim-iz-disraptorov-na-rynke-legaltech

**http://legalinsight.ru/legal-tech-survey/, «Юристы в эпоху диджитализации», исследование PwC Legal и Legal Insight