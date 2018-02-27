Белорусский комбайн стал рекордсменом уборки зерна в РТ в 2017 году

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Белорусский комбайн GS-16 «Полесье» стал рекордсменом уборки урожая 2017 года в Татарстане, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

В сутки комбайн намолачивал до 450 тонн зерна. Эти цифры озвучил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по технической политике Тальгат Тагирзянов на Коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Комбайны GS-16 «Полесье» работают в хозяйстве ООО «Трансагро», которое находится в поселке Богатые Сабы Сабинского района. Предприятие закупило 12 единиц таких комбайнов, отметил Олег Исаев.

К уборке урожая 2018 года по предложению Минсельхозпрода Татарстана планируется создать передвижной мехотряд из десяти комбайнов «Полесье» GS-16 для работы на полях Татарстана. Такой мехотряд будет содействовать оперативной уборке урожая, а это в уборочный период дорогого стоит, подчеркнул руководитель казанского отделения посольства РБ.