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Сельское хозяйство

Белорусский комбайн стал рекордсменом уборки зерна в РТ в 2017 году

27 февраля 2018, 11:00

В этом году для уборки урожая Минсельхозпрод Татарстана планирует создать передвижной мехотряд из десяти комбайнов «Полесье».
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Белорусский комбайн GS-16 «Полесье» стал рекордсменом уборки урожая 2017 года в Татарстане, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

В сутки комбайн намолачивал до 450 тонн зерна. Эти цифры озвучил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по технической политике Тальгат Тагирзянов на Коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. 

Комбайны GS-16 «Полесье» работают в хозяйстве ООО «Трансагро», которое находится в поселке Богатые Сабы Сабинского района. Предприятие закупило 12 единиц таких комбайнов, отметил Олег Исаев. 

К уборке урожая 2018 года по предложению Минсельхозпрода Татарстана планируется создать передвижной мехотряд из десяти комбайнов «Полесье» GS-16 для работы на полях Татарстана. Такой мехотряд будет содействовать оперативной уборке урожая, а это в уборочный период дорогого стоит, подчеркнул руководитель казанского отделения посольства РБ.


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