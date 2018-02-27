В Беларуси впервые пройдут Дни культуры Татарстана

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Дни культуры Татарстана в Беларуси пройдут в Минске в апреле текущего года, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

По предварительным данным, культурный десант в РБ будет насчитывать до 100 представителей. Это фольклорные ансамбли, представители театра, кино, художественного искусства и литературных кругов, отметил руководитель отделения посольства.

В рамках Дней культуры на территории Республики Беларусь будут проходить культурные мероприятия и ярмарки народных промыслов.

В 2019 году планируется провести Дни Беларуси в Татарстане.