Беларусь и Татарстан договорились о совместных исследованиях постинсультной реабилитации

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Белорусская компания «Кинидэкс» и Казанская государственная медицинская академия подписали соглашение о совместных исследованиях постинсультной реабилитации, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.
Стороны договорились совершенствовать уникальную технологию TRiNiTi — роботизированный кинезитренажер, разработанной белорусской компанией. Технология позволяет пациентам, перенесшим инсульт, пройти реабилитацию с помощью специального тренажера.
Кроме того, стороны решили проводить совместные научно-практические мероприятия с последующим использованием данной технологии и оборудования медицинскими лечебными учреждениями Республики Татарстан.