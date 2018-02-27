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Экономика и финансы

Беларусь и Татарстан договорились о совместных исследованиях постинсультной реабилитации

27 февраля 2018, 10:00

Стороны решили проводить совместные научные мероприятия в разработке методик лечебной физкультуры.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Белорусская компания «Кинидэкс» и Казанская государственная медицинская академия подписали соглашение о совместных исследованиях постинсультной реабилитации, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

Стороны договорились совершенствовать уникальную технологию TRiNiTi — роботизированный кинезитренажер, разработанной белорусской компанией. Технология позволяет пациентам, перенесшим инсульт, пройти реабилитацию с помощью специального тренажера.

Кроме того, стороны решили проводить совместные научно-практические мероприятия с последующим использованием данной технологии и оборудования медицинскими лечебными учреждениями Республики Татарстан.


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