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В день выборов Землю накроет магнитная буря

27 февраля 2018, 01:10

Магнитной бурей называются быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Магнитная буря накроет Землю 18 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Возмущенная геомагнитная обстановка будет наблюдаться с 14 марта, а 18 марта ожидается мощная магнитная буря. Она станет третьей с начала года. Слабая магнитная буря была зарегистрирована 19 февраля, а первая в году магнитная буря накрыла Землю 15 января.

Магнитной бурей называются быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, которые появляются в период повышенной солнечной активности. Метеозависимые люди в период магнитных бурь жалуются на ухудшение самочувствия.


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