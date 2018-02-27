В день выборов Землю накроет магнитная буря

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Магнитная буря накроет Землю 18 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Возмущенная геомагнитная обстановка будет наблюдаться с 14 марта, а 18 марта ожидается мощная магнитная буря. Она станет третьей с начала года. Слабая магнитная буря была зарегистрирована 19 февраля, а первая в году магнитная буря накрыла Землю 15 января.

Магнитной бурей называются быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, которые появляются в период повышенной солнечной активности. Метеозависимые люди в период магнитных бурь жалуются на ухудшение самочувствия.