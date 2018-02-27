В Республике Беларусь появится еще четыре автозаправки «Татнефти»

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Республике Беларусь появится еще четыре автозаправки ПАО «Татнефть», рассказал в интервью ИА «Татар-информ» руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

«У нас с „Татнефтью“ реализуется совместный проект по строительству в Республике Беларусь АЗС. Уже построено 17 автозапровочных станций», — отметил Олег Исаев.

Кроме того, идут взаимные поставки с предприятий белорусского нефтехимического комплекса для производственных нужд в Республику Татарстан и, наоборот, из Республики Татарстан в рамках этой производственной кооперации идут поставки в Беларусь, рассказал руководитель отделения посольства.