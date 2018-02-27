Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

В Казани появятся еще три белорусских трамвая

27 февраля 2018, 09:00 , Фото: embassybel.ru/departments/kazan/

В Казани появятся еще три белорусских трамвая В трамвайном депо столицы Татарстана уже работают 40 белорусских трамваев.
В Беларуси впервые пройдут Дни культуры Татарстана
Беларусь и Татарстан договорились о совместных исследованиях постинсультной реабилитации
В Республике Беларусь появится еще четыре автозаправки «Татнефти»
Товарооборот между Татарстаном и Беларусью составил 1,2 млрд долларов
Представитель Беларуси в РТ: В лучшие годы товарооборот с Татарстаном достигал 2 млрд долларов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В ближайшее время парк трамваев Казани пополнится еще тремя трехсекционными трамваями производства белорусской компании ОАО «Управляющая компания „Белкоммунмаш“», сообщил в интервью ИА «Татар-информ» руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

«Сейчас идет предпусковая подготовка, в соответствии с техническим заданием заказчика. В данном случае — это „Метроэлектротранс“ Казани, в трамвайном депо которого уже работают 40 белорусских трамваев», — отметил Олег Исаев.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter