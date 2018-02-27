В Казани появятся еще три белорусских трамвая

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В ближайшее время парк трамваев Казани пополнится еще тремя трехсекционными трамваями производства белорусской компании ОАО «Управляющая компания „Белкоммунмаш“», сообщил в интервью ИА «Татар-информ» руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

«Сейчас идет предпусковая подготовка, в соответствии с техническим заданием заказчика. В данном случае — это „Метроэлектротранс“ Казани, в трамвайном депо которого уже работают 40 белорусских трамваев», — отметил Олег Исаев.