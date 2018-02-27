Товарооборот между Татарстаном и Беларусью составил 1,2 млрд долларов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Товарооборот Республики Беларусь с Республикой Татарстан в 2017 году составил 1 млрд 190 млн 800 тыс. долларов и увеличился на 56,5 процента по отношению к 2016 году, сообщил в интервью ИА «Татар-информ» руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

При этом экспорт Республики Беларусь составил 276 млн долларов, а импорт — 914 млн долларов, рассказал казанский руководитель отделения Посольства Республики Беларусь.

«За этими цифрами стоит труд миллионов наших людей, граждан Беларуси и Татарстана, которые обеспечивают достаток, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. В результате реализации взаимовыгодных проектов мы получаем экономический эффект, который приемлем для сторон и дает перспективы дальнейшего роста», — отметил Олег Исаев.