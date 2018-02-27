(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Прямой рейс Казань — Минск откроется с 26 апреля текущего года, сообщил в интервью ИА «Татар-информ» руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю. Оператором выступит белорусская авиакомпания «Белавиа».

«Запуск прямых рейсов будет стимулировать развитие деловой активности, способствовать нашему экономическому росту и ускорит процессы инвестирования», — отметил Олег Исаев.

Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 на 76 мест. Время в пути составит около 2-х часов 20 минут.

Уже ведется продажа билетов. Их стоимость в одну сторону составит от 106 евро и от 199 евро — туда-обратно.

«Впереди Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 — с открытием регулярного рейса болельщики из европейских стран получают дополнительную возможность прибыть в Казань с наибольшим комфортом и наименьшими временными затратами», — отметил Олег Исаев.