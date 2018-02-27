Азам менеджмента и взаимодействия с жильцами научат членов ТОС Елабуги

(Елабуга, 27 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге приступили к реализации развивающей программы обучения «Школа гражданской активности». Здесь члены ТОС города и района обучаются азам менеджмента, изучают нормативно-правовые документы, а также учатся управлять стрессом.

Всего предусмотрено 70 часов теоретических и практических занятий, где деятели территориально-общественных самоуправлений будут учиться практически всему, что может пригодиться им в работе: психология взаимодействия между людьми, решение конфликтных ситуаций, экономика, менеджмент, а также основы проектной деятельности.

Организация подобных курсов профессионального роста стала возможна благодаря победе ТОС № 4 в конкурсе на лучшее территориально-общественное самоуправление республики. На выигранный грант в размере 600 тыс. рублей было принято решение реализовать обучающую программу «Школа гражданской активности».

Программа обучения председателей ТОС рассчитана на несколько месяцев и разбита на пять модулей. Всего на территории города и района свою деятельность ведут 10 территориально-общественных самоуправлений.