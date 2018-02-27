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В ИА «Татар-информ» расскажут об итогах зимних Олимпийских игр 2018 года

27 февраля 2018, 09:25

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 27 февраля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная итогам зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.


В мероприятии примут участие депутат Государственной Думы ФС РФ, член исполкома Олимпийского комитета РФ, председатель Олимпийского совета РТ Марат Бариев.


На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.


Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
 

 


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