В Елабужском институте КФУ стартовали открытые лекции, посвященные Толстому

(Елабуга, 27 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках Года Льва Толстого в Елабужском институте КФУ проводятся открытые лекции. Одну из лекций для студентов вуза читала профессор кафедры русского языка и литературы Дания Салимова. Она была посвящена языку писателя.

Лекция была дополнена перечнем направлений в лингвистике, в русле которых и сегодня продолжают изучать произведения великого писателя: языковая картина мира, этнолингвистика, сопоставительное языкознание, психолингвистика, языковая личность автора. По мнению Дании Салимовой, одной из причин многосложности языка Толстого стала как философская глубина мировосприятия, многогранность и сложность его личности, так и то, что он был полиглотом.

«Владел в совершенстве французским, русским, английским, немецким, знал и понимал речь на татаро-турецком, латинском, греческом, церковно-славянском, болгарском языках. В его сознании, мышлении эти языковые системы иногда автоматически перемешивались, влияли друг на друга, обогащались, создавали своеобразную многослойную структуру речи на одном языке. Но это не минус, а богатство, уникальность, одна из особенностей языка Толстого», – отметила профессор.

В заключительной части лекции был дан обзор книг ведущих, наиболее известных авторов-исследователей языка и произведений Толстого, сборников научных конференций, посвященных писателю, кандидатских и докторских диссертаций последних 20 лет.

Как сообщает пресс-служба Елабужского института КФУ, многогранность таланта Толстого будет раскрываться в течение года. Слушателям предстоит узнать много интересного на открытых лекциях преподавателей вуза.