В аэропорту Казани откроется избирательный участок для голосования на выборах

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Международном аэропорту «Казань» откроется участок для голосования на выборах Президента России, сообщает пресс-служба аэропорта.



Жителям России, которые не смогут прийти на свои избирательные участки, будет предоставлена возможность проголосовать в казанском аэропорту, на участке № 2828, образованном по месту временного пребывания избирателей.

Временный избирательный участок № 2828 будет открыт в здании терминала № 1.

В день голосования, 18 марта, пассажиры смогут проголосовать в аэропорту в течение 12 часов, начиная с 8.00 по московскому времени.