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В аэропорту Казани откроется избирательный участок для голосования на выборах

27 февраля 2018, 02:58

Временный избирательный участок будет работать в здании терминала № 1.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Международном аэропорту «Казань» откроется участок для голосования на выборах Президента России, сообщает пресс-служба аэропорта.

Жителям России, которые не смогут прийти на свои избирательные участки, будет предоставлена возможность проголосовать в казанском аэропорту, на участке № 2828, образованном по месту временного пребывания избирателей.

Временный избирательный участок № 2828 будет открыт в здании терминала № 1.

В день голосования, 18 марта, пассажиры смогут проголосовать в аэропорту в течение 12 часов, начиная с 8.00 по московскому времени.  


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