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Общество

Участники Великой Отечественной войны смогут ездить в поездах бесплатно

27 февраля 2018, 00:28

Бесплатный проезд предоставляется в вагонах всех классов обслуживания поездов дальнего следования внутрироссийского сообщения.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В честь 73-й годовщины Великой Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в мае будет предоставлен бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Акция будет действовать в течение всего мая без ограничения по количеству поездок. Бесплатный проезд предоставляется в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и «Люкс», поездов внутрироссийского сообщения.

С участников акции не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что забота о ветеранах Великой Отечественной войны – это святой нравственный долг. «Гордость ветеранами должна воплотиться в практических действиях», – говорил российский лидер.


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