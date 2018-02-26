Замминистра экологии РФ заявил о проблемах с очистными сооружениями и диффузными стоками в Казани

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на круглом столе Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды в Казани заместитель главы Минприроды России Сергей Ястребов озвучил существующие в Татарстане проблемы с очистными сооружениями и диффузными стоками.

Динамика качества воды в бассейне реки Волги за последние 10 лет не улучшается, а ухудшается, подчеркнул докладчик. По его словам, объем загрязненных стоков, сбрасываемых в бассейн Волги, равен 38 процентам от общероссийского показателя. «Это 5,5 млн куб. км загрязненных вод», – заметил Ястребов.

«Одной из основных причин сложившегося негативного воздействия является технологическая отсталость очистных сооружений. Я сегодня посмотрел в Казани на очистные сооружения. Год рождения у них у всех примерно одинаковый – 60-е годы. Естественно, те технологические приемы, которые применялись в то время, практически во многом пришли и к 2017 году. Есть, конечно, улучшения, но в целом ситуация не очень радостная», – сказал замминистра природных ресурсов и экологии РФ.

Не меньшую проблему в загрязнении Волги создают и промышленные предприятия, добавил он.

По его мнению, существенной проблемой являются и диффузные стоки. «То есть сток со всех хозяйственных объектов, территорий городских, сельскохозяйственных, дачных массивов, на которых отсутствует регулирование стока. В Казани такие стоки не очищаются вообще», – отметил Ястребов.

В прошлом году реализован ряд мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», рассказал докладчик. В частности, утвержден сводный план, разработаны методические рекомендации по подготовке проектов «Оздоровление Волги», разработаны паспорта региональных проектов.

«Подготовлено 17 паспортов региональных проектов, предусматривающих реализацию 533 мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки на реку Волгу и улучшение ее экологического состояния, с общим объемом финансирования около 250 млрд рублей на период до 2025 года. Но это не окончательная цифра», – сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ.

Большой урон Волге и в целом экологии наносят неравномерные пропуски воды через гидротехнические сооружения, считает депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль.

«Не менее важное значение для программы по спасению Волги, на мой взгляд, имеет и прекращение порочной практики регулирования сбросов воды из водохранилищ Волжско-Камского каскада ГЭС в чьих-то корыстных целях, без учета последствий таких действий для экономики и экологии Средней и Нижней Волги. Один из наиболее ярких примеров такого отношения – попытка изменить график паводка в Волгоградской и Астраханской областях для того, чтобы не допустить появление мошки в период проведения игр чемпионата мира по футболу этого года», – заявил депутат ИА «Татар-информ».

Он заверил, что в Госдуме будут внимательно следить за ходом реализации приоритетной программы по сохранению Волги. «Мы должны четко понимать, какой эффект даст каждый рубль, вложенный в программу по спасению великой русской реки», – заключил Огуль.

В прошлом году по поручению Президента России Владимира Путина утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Проект должен быть реализован до 2025 года. В этом году федеральные средства по программе получат только Астраханская и Волгоградская области. Им будет выделено 480 млн рублей на проведение мероприятий, связанных с очисткой поймы.

Татарстан выбран одним из 17 пилотных регионов по формированию и реализации регионального приоритетного проекта.