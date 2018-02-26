В 2017 году на капремонт поликлиник Альметьевска было выделено 429,5 млн рублей

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году на капитальный ремонт поликлиник Альметьевска республиканский бюджет выделил 429,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения района.

Всего ремонту подверглись более 20 тысяч квадратных метров площадей. Кроме обновления зданий изменился и подход к больным – работа в медучреждениях организована по республиканскому стандарту «Дружелюбная поликлиника».

На покупку нового медоборудования ушло 51 млн рублей. В поликлиниках появились цифровые рентгенаппараты, маммограф, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ, впервые приобретен денситометр для своевременной диагностики остеопороза.

1 июля 2017 года в Альметьевске стартовал проект «Бережливая поликлиника», пилотной площадкой которого стала детская поликлиника. Его реализация позволила уменьшить время ожидания приема у кабинета педиатра на 20 процентов, увеличить срок работы врача с пациентом на 30 процентов.