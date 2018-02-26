Альметьевск удержал второе место в РТ по рождаемости

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году Альметьевск при общем тренде снижения рождаемости в Татарстане удержал второе место по данному показателю, уступив лишь Казани. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения района.

В прошлом году в Альметьевском районе родились 2796 человек, умерли 2165, естественный прирост населения составил 631 человек.

Также важным показателем в районе стало снижение младенческой и детской смертности на 50 и 30 процентов соответственно. За 2017 год врачи спасли 212 жизней граждан трудоспособного возраста. Впервые уровень смертности от онкологии не только снизился, но и стал ниже, чем в среднем по Татарстану.

Одним из инструментов для снижения уровня смертности населения является диспансеризация, благодаря которой увеличилось количество случаев раннего выявления заболеваний. В 2017 году реализован пилотный проект промышленной медицины, направленный на раннюю диагностику болезней у работающих граждан и на снижение смертности занятого населения.