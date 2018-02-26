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Спорт

В Буинске открылась новая лыжная база

26 февраля 2018, 22:50

Современный спортобъект предназначен как для посещения жителями Татарстана, так и для организации соревнований.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Сосновом бору Буинского района открылась новая лыжная база. Об этом сообщает газета «Байрак».

Современный спортобъект предназначен как для посещения жителями Татарстана, так и для организации соревнований. Здесь есть 100 пар лыж, снегоход «Буран» и многое другое.

Базу уже опробовали сильнейшие лыжники республики. Они приехали на соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера РФ Сабирзяна Нафикова. Всего в турнире приняли участие более 100 спортсменов из Казани, Тетюшского, Буинского районов и Чувашской Республики.


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