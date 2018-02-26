Обнародована программа международного фестиваля L’arte del arco

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). На фестивале L’arte del arco в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах выступят звезды мировой величины, сообщает Минкультуры РТ.

Впервые посетят фестиваль хорватская виолончелистка Моника Лесковар, Ирмина Тринкос, представляющая на фестивале Грецию и Польшу, а 12-летняя скрипачка Лея Чжу из Великобритании вновь поразит слушателей своей уникальной игрой.

На фестивале планируется участие и российских музыкантов, покоряющих лучшие сцены мира. Среди них – Родион Замуруев, Никита Борисоглебский и Денис Шаповалов.

Для исполнителей состоятся различные мероприятия, пройдут бесплатные мастер-классы.

Также стал известен звездный состав участников VII фестиваля L’arte del arco, который пройдет в 2019 году. Так, в столицу Татарстана приглашены Марк Дробинский (виолончель, Франция), Стефан Миленкович (скрипка, США – Сербия – Италия), Долебор Карвай (скрипка, Словакия), Александра Саульская (меццо-сопрано, Москва), Даниил Гришин (альт, Россия).

В фестивале планируется участие и именитых казанцев: Лады Лабзиной (орган) и Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой.

Организаторами фестиваля являются Казанский камерный оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова и Министерство культуры РТ.